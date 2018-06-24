Баринов считает, что у команд тоже должна быть возможность потребовать видеоповтор

Народный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился с "СЭ" мнением по поводу работы системы ВАР на чемпионате мира-2018. Накануне в матче Германия – Швеция (2:1) польский арбитр Шимон Марчиняк отказался от помощи системы ВАР и не назначил пенальти в ворота немцев за очевидный фол в штрафной.

– Помимо этой ситуации с немцами были еще мексиканцы, которые забили корейцам после нарушения правил. Никто повтор не посмотрел – зачем его тогда нужно было вводить? – удивляется Баринов. – В матче Германии был явный толчок, ногу нападающего шведов заплели. Кто контролирует этих судей? Здесь можно говорить о необъективности рефери. Техника видеоповторов замечательная – все понятно, все видно. Но я не верю в объективность судей, которые не хотят смотреть повтор. Это не отдано ни футболистам, ни тренерам, хотя именно они наказываются в итоге. Должны быть объективная картина. Как в теннисе, где дается по три попытки на просмотр повтора. В футболе тоже должна быть возможность у тренера потребовать повтор – допустим, два раза за матч. Судья, если сомневается, может попросить столько повторов, сколько ему нужно. А тренер, команда должны иметь две попытки. Тогда это будет справедливо.

То, что в ворота Германии не поставили пенальти, – явная ошибка. В целом я за видеоповторы. Мне это нравится. Ничего страшного, что останавливается игра – напряжение у зрителей растет, всем интересно. Есть вера в высшего судью. А если все зависит от арбитров, которые сидят в комнате ВАР, то я им не доверяю. Судью, который бегает по полю, я хоть вижу и свистнуть ему могу или крикнуть, чтобы его на мыло отправили. А тех я не знаю. (Игорь НОВИКОВ)

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