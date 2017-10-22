Артем Милевский: "Украина не вышла даже в плей-офф отбора ЧМ-2018. Какие могут быть впечатления от работы Шевченко?"

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, что предчувствовал поражение национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии (0:2). Поражение лишило подопечных Андрея Шевченко шансов попасть в финальную стадию турнира.

– Наблюдаю за тренерской работой Андрея Шевченко по телевизору, - цитирует tut.by Милевского. - Он хороший человек, но сборная не вышла даже в плей-офф отбора на чемпионат мира. Какие тут могут быть впечатления от его тренерской работы? Футболисты очень старались, но в ключевых матчах сборной Украины, как всегда, чего-то не хватило.

Помню, в плей-офф отбора на чемпионат мира 2010 года нам попался, казалось бы, самый удобный соперник – сборная Греции, а могла выпасть Португалия и Швеция. Друзья писали, что чемпионат мира у сборной Украины уже в кармане, и заранее поздравляли нас с выходом на турнир. Мы сыграли в гостях 0:0, а в Донецке проиграли грекам 0:1. Как так? У Шевы были слезы, все расстроены, но снова чего-то не хватило… Горький опыт уже научил меня не радоваться раньше времени. И в этом отборочном цикле чувствовал, что мы не выйдем в плей-офф и не пройдем хорватов. Почему-то это повторяется из года в год.