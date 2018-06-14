Артем Дзюба: "После празднования гола минут 10 не мог восстановиться"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что долго приходил в себя после эмоционального празднования гола в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Форвард отличился всего через полторы минуты после выхода на замену.

- Огромное спасибо всем, кто пришел, кто смотрел по телевизору. Надеюсь, что дальше будем играть сильнее и сильнее, - сказал Дзюба в эфире Первого канала. - Мы все счастливы, сами не ожидали, что так крупно выиграем. Надо будет дальше готовиться, дальше будут сложные соперники.

- Вы забили, кажется, вторым касанием.

- Можно сказать, первым. Саша Головин отдал передачу, люблю такие голы, в падении головой.

- Что почувствовали, когда увидели мяч в сетке?

- Я чуть не взорвался. Я так ждал, когда меня выпустят. Чувствовал, что могу помочь команде. И когда все случилось, я такой злой был, столько эмоций. После того, как отпраздновал, минут 10 не мог восстановиться. Потом думал: зачем я так праздновал? Минут пять так плохо было, в глазах все потемнело.