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Арсений Логашов: "В свое время провел очень яркий год в "Ростове"


Защитник Арсений Логашов после возвращения в "Ростов" отметил, что очень хочет помочь команде в новом сезоне и с нетерпением ждем старта чемпионата России.

- Рад, что вернулся в "Ростов", так как в свое время провел тут очень яркий год, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Логашова. - Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив.

Очень хочу помочь "Ростову" в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11731

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