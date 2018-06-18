Арон Гюннарссон: "После игры с Аргентиной смог уснуть только в четыре утра"

Полузащитник сборной Исландии Арон Эйнар Гюннарссон отметил, что после матча чемпионата мира с Аргентиной (1:1) долго не мог уснуть из-за эмоций.

- Я смог заснуть только в четыре часа утра после игры с Аргентиной, так как уровень адреналина в крови был высоким на протяжении долгого времени. Так бывает, когда вы играете в таком невероятном матче, - цитирует Marca Гюннарссона. - Теперь нас ждет очень важная игра с Нигерией. Если мы сосредоточимся на этом матче, но не сможем добиться положительного результата, то ничья с Аргентиной не будет иметь никакого значения.

Исландцы сыграют с Нигерией 22 июня в Волгограде, а затем с 26 июня с Хорватией в Ростове-на-Дону.

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