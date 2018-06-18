Аркадий Дворкович: "Завтра жду победы от сборной России над Египтом"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович отметил, что надеется на победу сборной России в матче чемпионата мира над Египтом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Завтра жду победы от наших ребят, - цитирует ТАСС Дворковича. - Кроме мастерства и самоотдачи в таких играх потребуются удача и максимальная поддержка болельщиков. Если все это сойдется, то мы должны выиграть и идти дальше. Важно ли участие Салаха? Главное самим играть хорошо. Когда есть звезды в другой команде, то играть сложнее. Но у нас хорошая команда, мы можем выиграть.

Напомним, ранее Россия переиграла Саудовскую Аравию (5:0), а Египет минимально уступил Уругваю.

Россия – Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург

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