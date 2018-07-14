Аркадий Дворкович: "Теперь образ России в мире намного больше соответствует реальности"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович рассказал об изменениях в стране во время чемпионата мира. Он считает, что ЧМ-2018 помог изменить образ РФ к лучшему

- Во время чемпионата мира массовые собрания были разрешены, все отмечали лояльное отношение полиции к болельщикам. После турнира это хотя бы частично сохранится?

- Если собрания не политические, то они не запрещены. Все будет так же. А вот что касается политических, то в стране есть для этого специальная процедура. Я думаю, что Россия показала, что она открыта и безопасна. Теперь образ России в мире намного больше соответствует реальности. Это очень важный итог чемпионата мира. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)