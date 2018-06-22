Аргентинский болельщик, оскорбивший россиянку, вернулся на родину

Аргентинец Нестор Фернадо Пенови, оскорбивший россиянку на чемпионате мира, вернулся на родину, информирует портал infobae. Ранее по инициативе аргентинских властей он был наказан запретом на посещение матчей мирового первенства.

Сообщается, что Пенови прибыл в Буэнос-Айрес сегодня утром. Его лицо было закрыто шарфом. Мужчина извинился за содеянное девять раз за четыре минуты.

Напомним, ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

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