Аргентина после поражения от Хорватии установила антирекорд

Сборная Аргентины, проигравшая вчера в матче ЧМ-2018 Хорватии (0:3), установила свой антирекорд по матчам без побед на чемпионатах мира. Команда в игровое время не побеждает уже на протяжении четырех матчей на мировых первенствах.

На ЧМ-2014 Аргентина в полуфинале сыграла вничью с Голландией (0:0) и вышла в финал только после серии пенальти. А финале команда проиграла Германии со счетом 0:1.

На ЧМ в России Аргентина в первом матче сыграла вничью с Исландией (1:1).

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