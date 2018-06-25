"Арбитр - чудак!" Что в сборной России думают о судействе

– Есть ли вопросы к судейству по этому матчу? – спросили у Самедова после игры.

– Как ни странно, есть. Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр – чудак, как-то все воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно. Но некоторые решения странные. Каких-то карточек можно было избежать, например, первой Смольникову.

– На Дзюбе пенальти был, за отмашку?

– Сложно сказать.

***

– Судейство не очень понравилось, – сказал в свою очередь Дзюба. – Понятно, что дело не в судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая. Смысл ему помогать, он и так сильный.

– Годин бил локтем?

– Он говорил, что не видел меня. Я испугался, что нос сломал. Спрашиваю у Самедова: нормальный нос? Он говорит, кривоватый. Но я вспоминал, что нос у меня и так кривоватый. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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