Анзор Кавазашвили: "Концовка матча Польша - Япония - издевательство над зрителями, заплатившими огромные деньги"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию, которая возникла в матче сборных Польши и Японии (1:0) в группе H.

Дело в том, что до сборной Японии ближе к концовке донесли счет параллельной встречи (Колумбия выигрывала у Сенегала - 1:0). Они поняли, что находятся выше африканской команды в таблице, и попросту принялись доигрывать матч. Камера выхватила лицо главного тренера, который попросил футболистов подержать мяч.

- Вы как зритель хотите видеть до конца творческую игру, с атакующими действиями, - говорит Кавазашвили. - В принципе, конечно, если комиссия по этике данный вопрос будет рассматривать, там должны вынести какое-то решение по сборной Японии. Игроки демонстративно остановились. Болельщики платят огромные деньги, приезжают черт знает откуда для того, чтобы посмотреть и насладиться красивым футболом. А здесь неуважение к сопернику. Пускай разбираются большие чины в различных комиссиях ФИФА.

Может быть, по итогам ЧМ будет разбор полетов и в обязательном порядке кто-то также возмущенно поставит этот вопрос. Не мы одни возмущаемся этим фактом. Если команда видит, что результат устраивает, пусть играет до конца, доставляет радость людям. Для чего из Японии прилетело столько народу? Для чего прилетела принцесса? Это самое настоящее… Я сказал, что издевательство, но можно найти слово похлеще. (Арман МКРТЧЯН)