Антон Миранчук: "Все так сурово в этом мире, даже не знаю, где искать нормальную, порядочную девочку"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук отметил, что в 25 лет хочет выйти на топ-рост в своей карьере. Также 22-летний хавбек высказался на тему современных девушек.

- Когда мне будет 25 лет - это должен быть топ-рост в карьере, - сказал Миранчук в фильме "Быть в игре" на телеканале "Россия 1". - Если был бы рядом человек, который со мной все это прошел и еще родил детей, был бы счастлив.



С каждым годом будет сложнее найти жену, потому что сейчас все так сурово в этом мире, поэтому даже не знаю, где искать нормальную, порядочную девочку.



Она должна быть простенькая, а где-то с изюминкой. Что-то в ней скрываться должно.

Алексей Миранчук: "Так много девушек рядом. А они все такие актрисы и лисицы, плакать хочется"