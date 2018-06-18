Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки не сомневаются в победе Англии над Тунисом

17 июня сборная Англии сыграет со сборной Туниса на стадионе "Волгоград Арена" в рамках первого тура группы G. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Страховка ставок

Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Англия – Тунис, если встреча закончится со счетом 0:0 в основное время. На победу сборной Англии со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 5.50, со счетом 2:1 – с коэффициентом 9.50, со счетом 5:2 – с коэффициентом 125.00. На победу Туниса со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 15.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 26.00, со счетом 4:0 – с коэффициентом 150.00. На ничью со счетом 1:1 "Фонбет" принимает ставки с коэффициентом 9.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 29.00, со счетом 3:3 – с коэффициентом 125.00.

Коэффициенты на другой счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча сборную Англии. На победу команды Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.43, на победу Туниса – с коэффициентом 9.00, на ничью – с коэффициентом 4.65. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе англичан: 99% игроков сделали ставку на сборную Англии, 0,2% – на Тунис, 0,8% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" полагает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.72, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.12. Игроки, напротив, уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 95% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 5%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу сборной Англии, ее выбрали 85% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 поставили 4% игроков, столько же – на то, что англичане забьют больше одного гола. На победу сборной Англии с форой (-1) сделали ставку 4% клиентов "Фонбет", на тотал больше 1,5 – 3%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной Англии. Она входит в экспресс на сумму 500 000 рублей. В среднем на матч Англии и Туниса ставят 844 рубля.

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