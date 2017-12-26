Англия перед ЧМ-2018 сыграет в Лидсе впервые с 2002 года

Сборная Англии планирует провести последний товарищеский матч перед стартом чемпионата мира-2018 в Лидсе, сообщает BBC. Предпоследняя игра состоится в Лондоне на "Уэмбли", последняя - на "Элланд Роуд", где англичане не проводили игр с марта 2002 года, когда они уступили в товарищеском поединке Италии (1:2).

Имена последних соперников команды Гарета Саутгейта еще не объявлены. До этого Англия встретится с Голландией в Амстердаме (23 марта) и Италией на "Уэмбли" (27 марта).

На ЧМ-2018 Англия сыграет в групповом турнире с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).