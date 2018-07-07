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Англия обыграла Швецию. И в полуфинале ждет победителя пары Россия - Хорватия

Суббота. Самара. Швеция - Англия - 0:2. Игроки сборной Англии празднуют гол. Фото REUTERS
Суббота. Самара. Швеция - Англия - 0:2. Игроки сборной Англии празднуют гол. Фото REUTERS

Сборная Англии победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 2:0. 

На 30-й минуте первого тайма англичане реализовали стандартное положение. Защитник Эшли Янг выполнил подачу с угла поля, и защитник Гарри Магуайр головой отправил мяч в ворота шведов. 

На 59-й минуте второго тайма отличился полузащитник Деле Алли, забивший гол головой после подачи хавбека Джесси Лингарда

Чемпионат мира-2018 

1/4 финала 

Швеция - Англия - 0:2 (0:1)

Голы: Магуайр, 30 (0:1). Алли, 59 (0:2). 

Швеция: Ольсен, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65).

Англия: Пикфорд, Стоунс, Уокер, Магуайр, Триппьер, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Лингард, Янг, Стерлинг (Рэшфорд, 90+1), Кейн.

Предупреждения: Магуайр, 87. Гвидетти, 88. Ларссон, 90+4. 

Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Данкерт (Германия), Астроса (Чили), Цвайер (Германия).

7 июля. Самара. Стадион "Самара Арена".

В полуфинале ЧМ-2018 англичане 11 июля в "Лужниках" встретятся с победителем пары Россия - Хорватия (эта игра в Сочи начнется сегодня в 21.00).

Швеция - Англия

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