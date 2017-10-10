Андрей Ярмоленко: "После пропущенного гола Украине было тяжело собраться"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после поражения от Хорватии (0:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что было тяжело собраться после пропущенного гола. По словам хавбека, Лука Модрич отдал голевую передачу как рукой.

- Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня, - приводит terrikon.com слова Ярмоленко. - Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться.

- Тяжело было собраться после первого гола, или уже второй добил?

- После первого. Когда пропустили второй, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.

- Это Хорватия удивила или в сборной разладилось?

- У нас был план на игру - не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич - это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили.