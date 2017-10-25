Андрей Ярмоленко: "Мы вместе проиграли отбор на ЧМ-2018. Не нужно все валить на Шевченко"

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что национальная команда вместе с главным тренером Андреем Шевченко будет нести ответственность за невыход на чемпионат мира 2018 года. Форвард отметил, что даже не задумывается о возможном уходе наставника.

Напомним, ранее Шевченко взял на себя вину за невыход сборной Украины на мировое первенство, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля следующего года.

– В понедельник общался с Шевченко. Он звонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Было приятно, – цитирует "Команда №1" Ярмоленко. – Со своей стороны могу выразить наставнику всевозможную поддержку. Он уверен в своих силах, это самое главное. Я даже не думаю о том, что Шевченко может уйти. Не нужно валить все на его плечи. Мы вместе проиграли этот отбор – вместе и будем нести ответственность. Надеюсь, нам удастся полностью реализовать все те задумки, которые есть у тренера, а они нам, признаюсь, импонируют.