Андрей Воронин: "У России нет таких, как Салах. Может быть, это и хорошо"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что у сборной России в настоящее время нет футболистов, подобных форварду команды из Египта Мохамеду Салаху, которые могут в одиночку изменить исход игры. По его словам, это может сыграть национальной команде на руку.

- В каждой сборной сейчас есть яркая звезда. В Египте – Салах, у Уругвая – Кавани и Суарес, - сказал Воронин. - Да даже у Саудовский Аравии наверняка есть. В России еще два года назад должны были зажечь Кокорин и Смолов. Увы, первого из-за травмы не будет. Но я надеюсь, что этот чемпионат мира станет имени Феди и откроет ему двери в Европу.

Может стрельнуть и Головин, есть же еще молодые Миранчуки, но на самом деле все будет зависеть от командной игры. Если взять Египет, то там есть Салах, который может в одиночку решить судьбу игры, но у России на сегодняшний день нет таких футболистов, которые делают разницу. И это, может быть, и хорошо, потому что нет зависимости от одного футболиста, и все будет зависеть от того, в какой форме к чемпионату подойдет именно команда, а не отдельный игрок.

– Вы после жеребьевки группового турнира ЧМ сказали в интервью "СЭ": "Если футболисты сборной России не выйдут из этой группы, то пусть меняют пол и страну". С таким Салахом, может быть, стоит искать клинику и страну, куда эмигрировать?

– (Усмехается) Считаю, что сейчас эту тему не стоит поднимать. Поверьте, сейчас игрокам сборной России совсем не весело. На них оказывается большое давление, очень большое. И оно с каждым днем становится все больше и больше – и от болельщиков, и от прессы. Но я уверен, что России по силам обыграть и Египет, и Саудовскую Аравию, и Уругвай. Правда, они должны выходить со спокойной головой на эти игры. Один Салах не сможет обыграть сборную России, а если все-таки сможет, то грош цена такой команде. Зачем вообще тогда нужен был чемпионат мира в России?

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Напомним, что в группе А хозяева турнира встретятся со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Полное интервью Андрея Воронина - здесь