Андрей Шевченко: "На 98 процентов определился с составом сборной"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира с Турцией подчеркнул, что практически полностью определился со стартовым составом. По его словам, игроки приезжают в национальную команду с огромной мотивацией, что очень помогает определять "старт".

– Как состояние Ярмоленко? Он – настоящий профессионал. Закончив трансфер в "Боруссию", он сразу же прилетел сюда и готовится с полной отдачей, – приводит Sport arena слова Шевченко. – Я в Германии желаю ему удачи. Верю, что за сборную Украину он продолжит свои выступления на таком же уровне, как был и до этого. Считаю, что завтра в игре большую роль проявят лидеры команд. Надеюсь, наши лидеры смогу взять на себя ответственность, смогу проявить себя с лучшей стороны и помочь сборной.

Однозначно, что Ракицкий – это другого качества защитник. У него отличная первая передача. С его отсутствием мы немного потеряем. Но будем исходить из того, какие исполнители есть. С составом я определился на 98%. Два процента сомнений вызваны болезнями. Ребята нам сами помогли определиться. Плюс для тренера, что игроки приезжают в сборную с огромной мотивацией, стараются с лучшей стороны проявить себя. Это очень помогает мне и моим помощникам.