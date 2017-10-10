Андрей Шевченко: "Есть желание и дальше работать со сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что хочет продолжить работу с командой. Украинцы в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступили Хорватии (0:2) и остались за бортом финальной части.

- По горячим следам не хочу давать никаких оценок, - приводит "Динамомания" слова Шевченко. - Ребят я поблагодарил за их отношение. Мы играли с очень сильной командой, которая в сложной ситуации, в которую сама себя завела. По подбору исполнителей они должны были занимать первое место в группе. У нас был шанс, но мы играли с сильным соперником. Они выстояли первый тайм и использовали два момента у наших ворот. Мы не отступили от наших принципов, пытались играть первым номером. Мы комбинировали создавали моменты, хотя у нас много игроков не играли на своих позициях. Нам нужно менять позиции игроков, чтобы создавать конкуренцию. Я благодарен ребятам за их желание перестраиваться. Когда сильные команды ставят в угол, то исполнители играют главную роль.

- Оцените отбор на ЧМ-2018. Какие у вас остались впечатления? Есть ли желание работать дальше со сборной Украины?

- Желание есть. Я вижу потенциал украинских футболистов. Давать оценку циклу квалификации после сегодняшнего поражения я не вижу смысла. Неправильно говорить о будущем сразу после матча. Я приеду на пресс-конференцию и отвечу на все ваши вопросы обо всем.