Андрей Шевченко: "Для сборной Украины важно занять первое место в группе"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что полузащитник "Шахтера" Марлос обладает качествами, которые могут помочь национальной команде. Специалист также добавил, что украинская сборная намерена занять первое место в отборочной группе чемпионата мира-2018.

– Как вы знаете, у нас три новичка, – цитирует Terrikon Шевченко. – Все хорошо, все им рады. Ребята готовятся к тренировке. Нас ждут две очень важные игры. От этих матчей зависит, какое место займем в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место.

Марлос? Он находится в одинаковом положении, как и все вызванные. Никаких привилегий в сборной не будет. Наша задача – не нарушить игровой баланс. У него достаточно качеств, чтобы помочь сборной, создать определенную конкуренцию на местах, где может играть. В сборной каждый игрок должен доказывать своим желанием, отношением и игрой право выйти на поле. Мы пригласили капитана молодежной сборной, потому что нужно было принимать решение в такой краткий срок, когда узнали о травме Ракицкого. Для этого и нужна молодежка, чтобы брали кадры. Мы просматривали его, хороший кандидат. Надеемся, усилит нас.

Команда только приехала. Вокруг Марлоса было очень много разговоров. Марлос принял гражданство самостоятельно. Это один из тех показателей, что он хочет играть за сборную Украины. Его никто специально не натурализовал, поблажек никто не делал. Приехал как и все кандидаты. Будет таким же футболистом, с такими шансами, как и все.