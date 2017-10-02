Андрей Пятов: "Скажут сборной Украины ехать на ЧМ в Россию - поедем, не скажут - нет"

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов отметил, что в команде нет разговоров о том, что игроки могут не поехать на чемпионат мира-2018 в Россию, даже если пройдут отбор. По его словам, в этом вопросе все будет решать руководство.
- Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем, - приводит УНИАН слова Пятова. - Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.
Напомним, сборная Украины в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше украинцев - Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Турция (16). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).
Из каждой группы европейского отбора на Мундиаль напрямую выходит одна команда. Сборные, занявшие вторые места, за исключением одной худшей, разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.
Дополнительная информация
https://sport.unian.net/football/2165684-vratar-sbornoy-ukrainyi-andrey-pyatov-v-nashey-strane-na-chm-futbolist-mojet-popast-raz-v-jizni-i-esli-myi-tuda-kvalifitsiruemsya-to-ehat-nado.html
- Сборная Украины (Футбол)
- Андрей Пятов
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Хорватии (Футбол)
HAZELSAMARA
Если начальство скажет "нет", предлагаю свергнуть его и назначить такое начальство, которое скажет "да".
17:31
цска 19781978
Еще не вышли ,а уже поеду не поеду
17:30