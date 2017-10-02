Андрей Пятов: "Скажут сборной Украины ехать на ЧМ в Россию - поедем, не скажут - нет"

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов отметил, что в команде нет разговоров о том, что игроки могут не поехать на чемпионат мира-2018 в Россию, даже если пройдут отбор. По его словам, в этом вопросе все будет решать руководство.

- Нет, никаких разговоров нет. Нам как скажут, так мы и сделаем, - приводит УНИАН слова Пятова. - Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется. Это же чемпионат мира – праздник футбола, который происходит раз в четыре года. В нашей стране на ЧМ футболист может попасть раз в жизни. Такое событие нельзя пропускать. И если мы туда квалифицируемся (не будем забывать, что пока у нас даже путевки на турнир нет), то ехать надо. Другое дело, что все будет так, как решит начальство – скажут, мы поедем, не скажут – нет.

Напомним, сборная Украины в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше украинцев - Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Турция (16). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).

Из каждой группы европейского отбора на Мундиаль напрямую выходит одна команда. Сборные, занявшие вторые места, за исключением одной худшей, разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.