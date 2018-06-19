07:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Лунев: "В "Лужниках" на матче с аравийцами атмосфера была хорошей, но хотелось бы большего"


Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил, что во время стартового матча группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) можно было уловить тишину. Встреча прошла 14 июня в московских "Лужниках" в присутствии 78 011 зрителей.

- Надеюсь, в Санкт-Петербурге будет отличная атмосфера, которая добавит нам сил, - приводят "Известия" слова Лунева. - В "Лужниках" на матче с Саудовской Аравией она тоже была хорошей, но хотелось бы большего.

Моментами можно было и вовсе уловить тишину, что удивительно для такого турнира, как чемпионат мира. Возможно, если бы зрители вели себя немного громче, мы сыграли бы еще лучше. 

19 июня сборная России проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Египта. Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург".

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Россия - Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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