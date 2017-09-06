Андрей Лунев: "Надежда на чемпионат мира? Один вызов в сборную России еще ни о чем не говорит"

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев в интервью "Известиям" отметил, что попасть на чемпионат мира в составе национальной команды ему поможет только работа над собой. По его словам, один вызов в сборную не дает больших надежд на поездку на турнир. Лунев дебютировал в составе команды в товарищеском матче с "Динамо" (3:0).

– Эксперты называют вас главным конкурентом Игоря Акинфеева за место основного голкипера сборной России. Вы считаете себя человеком, способным вытеснить из основы национальной команды ее старожила Акинфеева?

– Как я могу себя таким считать... Игорь уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть.

– Многие сетуют на то, что Акинфеев систематически допускает ошибки в решающих матчах сборной России...

– Одно дело, когда это говорят корреспонденты, комментаторы, журналисты, и совершенно другое, когда тренеры, непосредственно работающие с ним в клубе и сборной... Поживем, увидим, что дальше будет.

– После прошедшего сбора национальной команды у вас появилась надежда принять участие в домашнем чемпионате мира в 2018 году?

– Один вызов в сборную еще вообще ни о чем не говорит. Нужно продолжать работать над собой и прогрессировать. В каждой тренировке, в каждом матче нужно стараться играть все лучше и лучше.