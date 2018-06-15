Андрей Крамарич: "Успех Хорватии может стать вишенкой на торте карьеры Модрича"

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич отметил, что его партнер Лука Модрич хочет добиться успеха со сборной на чемпионате мира в России. Крамарич считает Модрича одним из лучших игроков мира.



- Конечно, это отлично, когда в твоей команде есть такой игрок, как Модрич. Он один из лучших футболистов в мире, - цитирует официальный сайт ФИФА Крамарича. – Он помогает нам, но и мы помогаем ему. Конечно, ему хочется добиться большого успеха в сборной, это станет вишенкой на торте его карьеры.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу