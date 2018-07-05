Андрей Канчельскис: "Мбаппе достоин звания главной звезды ЧМ-2018"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Франция по делу обыграла Аргентину (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира. В этой встрече 19-летний нападающий "трехцветных" Кильян Мбаппе оформил дубль. В четырех играх на турнире в России на его счету три мяча.

– Считаю, что Мбаппе является одним из лучших футболистов нынешнего чемпионата мира, он действительно достоин звания главной звезды турнира, – цитирует RT Канчельскиса. – Разумеется, подопечные Дидье Дешама в целом показали хорошую игру, действовали увереннее бело-голубых, а также выглядели более сплоченными. В связи с этим считаю результат справедливым.

В 1/4 финала ЧМ-2018 Франция сыграет с Уругваем. Матч состоится завтра, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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