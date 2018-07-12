18:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Канчельскис: "Если хорваты обыграют французов, начнут говорить, что нас остановили чемпионы мира"


Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед"  Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Англии от Хорватии в полуфинале чемпионата мира (1:2, дополнительное время). 

- Англия по делу проиграла Хорватии. Эх, ведь болел за англичан... Но все закономерно. Это футбол. Забей они второй гол, прошли бы дальше. В составе "Трех львов" не нашлось настоящего лидера, мужика, который бы повел за собой в сложный момент. Молодая команда. Не увидел лидера - таких, как Брайан Робсон, Бобби Чарльтон. Поэтому и проиграли. Теперь поборются за третье место. 

Я вообще ждал финал Бельгия - Англия, но... Харри Кейн? Ну какой он лидер? Не дотягивает до прежних больших футболистов. Да, хороший нападающий. Но нужна еще и харизма. 

Хорваты - мужики, перебегали англичан, задушили в решающих эпизодах. Мужики! Уважаю их за такое отношение к футболу. Нет, англичане - не мальчики. Это мы играли против мальчиков из Саудовской Аравии. Вчера сказался более богатый опыт хорватов. 

Кто станет теперь чемпионом? Хорваты точно поборются. Я буду болеть за них. Правда, если они выиграют, то у нас начнут кричать, что Россию остановили будущие чемпионы мира. 

Прядкин сказал, что если бы Россия прошла Хорватию, то и англичан бы победили и попали бы в финал? Только в финале Хорватия, а не мы. Счет на табло. Теперь можно говорить все что угодно. 

Меня многое удивляет. На телевидение обсуждать футбол приглашают ребят из "Камеди Клаб". Скоро позовут парней из "Дома-2". Депутаты что-то рассуждают... Занимайтесь своим делом! Сплошной популизм!  (Дмитрий СОМОВ)

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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