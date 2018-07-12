Андрей Канчельскис: "Если хорваты обыграют французов, начнут говорить, что нас остановили чемпионы мира"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Англии от Хорватии в полуфинале чемпионата мира (1:2, дополнительное время).

- Англия по делу проиграла Хорватии. Эх, ведь болел за англичан... Но все закономерно. Это футбол. Забей они второй гол, прошли бы дальше. В составе "Трех львов" не нашлось настоящего лидера, мужика, который бы повел за собой в сложный момент. Молодая команда. Не увидел лидера - таких, как Брайан Робсон, Бобби Чарльтон. Поэтому и проиграли. Теперь поборются за третье место.

Я вообще ждал финал Бельгия - Англия, но... Харри Кейн? Ну какой он лидер? Не дотягивает до прежних больших футболистов. Да, хороший нападающий. Но нужна еще и харизма.

Хорваты - мужики, перебегали англичан, задушили в решающих эпизодах. Мужики! Уважаю их за такое отношение к футболу. Нет, англичане - не мальчики. Это мы играли против мальчиков из Саудовской Аравии. Вчера сказался более богатый опыт хорватов.

Кто станет теперь чемпионом? Хорваты точно поборются. Я буду болеть за них. Правда, если они выиграют, то у нас начнут кричать, что Россию остановили будущие чемпионы мира.

Прядкин сказал, что если бы Россия прошла Хорватию, то и англичан бы победили и попали бы в финал? Только в финале Хорватия, а не мы. Счет на табло. Теперь можно говорить все что угодно.

Меня многое удивляет. На телевидение обсуждать футбол приглашают ребят из "Камеди Клаб". Скоро позовут парней из "Дома-2". Депутаты что-то рассуждают... Занимайтесь своим делом! Сплошной популизм! (Дмитрий СОМОВ)

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

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