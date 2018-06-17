Андрей Бутенко: "Судья правильно засчитал гол Диего Косты. А вот с пенальти на Гризманне ошибся"

Бывший председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко ответил на вопрос: нужны ли видеоарбитры на чемпионате мира или нет?

- Ваше отношение к видеоарбитрам? - первый вопрос Бутенко.

- Впечатление пока неоднозначное. Но позитива, по-моему, больше. Все это направлено на сохранение объективности футбола. С этим сложно спорить. Но человеческий фактор все равно никуда не делся на чемпионате мира. С некоторыми решениями, которые судьи приняли при помощи видеоарбитров, я не согласен.

- Например?

- Я бы сравнил два эпизода. Первый гол Диегу Косты в матче Португалия - Испания и пенальти на Гризманне в поединке Франция - Австралия.

- Что вас насторожило?

Когда Коста после контакта с Пепе забил гол, судья не стал прибегать к помощи VAR. Испанец попал португальцу в область чуть ниже шеи, скорее даже в грудь, хотя Пепе указывал на то, что его ударили по лицу. При этом защитник упал не из-за этого контакта, а чтобы усилить впечатление, что против него сфолили. В данном случае рефери сам решил разобраться в ситуации и обошелся без видеоарбитров, поверил своим ощущениям. А ведь наверняка его просили пересмотреть пограничный эпизод. Считаю, 100-процентного нарушения там точно не было. Но судья поступил по-своему. И, на мой взгляд, оказался прав.

- А пенальти на Гризманне не было?

- Судья сначала в игровой динамике посчитал, что нарушения не было. Потом ему сообщили, что нужно посмотреть видеоповтор. В итоге он указал на "точку".

- Не согласны с его решением?

- Как мне показалось, первым в мяч, пусть и подошвой, сыграл австралиец. Он этот мяч тыкнул в ногу Гризманну. Француз пошел дальше, а нога защитника по инерции попала по пятке нападающего. Естественно, Гриззманн это чувствует, но падает не от контакта, а чтобы показать судье, что против него фолили. Сначала у арбитра было одно восприятие ситуации, а после просмотра момента на видео у него уже сложилось другое мнение. Я никого не обвиняю, но мне кажется, что пенальти в том эпизоде все-таки не было.

Опять же человеческий фактор. Не все так идеально, как хотелось бы. Или возьмем момент в концовке матча Аргентина - Исландия, когда судья не поставил пенальти после падения южноамериканца. Наверняка ему подсказывали пересмотреть эпизод. Но рефери доверился своим ощущениям, так как находился в идеальной позиции... Человеческий фактор, неожиданность человеческого решения. И все-таки я считаю, что инновации необходимы. ФИФА на правильном пути.

- Разве матч из-за этих видеоповторов не становится рваным?

- Не согласен. Это не рвет игру. Ведь возникают же паузы в матче после того, как люди получают травмы. Пока врачи выбегают, окажут помощь - на это минимум уходит две минуты. Минимум! Футболисты все это воспринимают совершенно спокойно.

Когда арбитр бежит смотреть эпизод к экрану, на это максимум уходит две минуты, а обычно вообще одна. Но психология ожидания у игроков совсем другая. Правильно? Все в ожидании - футболисты, тренеры, зрители. И вот эта минутная неизвестность тоже привносит определенную интригу, краску в футбол. Согласитесь, в этом что-то есть!

На мой взгляд, эксперимент с видеоарбитрами очень интересный. Нужно смотреть и анализировать дальше. Но пока в нем больше плюсов. Чем минусов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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