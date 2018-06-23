Андрес Гуардадо: "Мексика хочет выиграть ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил, что команда мечтает о победе на чемпионате мира-2018. Мексиканцы выиграли два стартовых матча - у Германии (1:0) и Кореи (2:1) - и близки к выходу в плей-офф.

- Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне, - цитирует ТАСС Гуардадо. - Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)