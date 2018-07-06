Андреас Гранквист: "Сегодня я почти не спал. У меня родилась дочка"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что провел бессонную ночь из-за рождения дочки. Ранее капитанов шведов рассказал, что жена не разрешает ему возвращаться домой, а требует успешного выступления команды на чемпионате мира.

Напомним, скандинавы пробились в 1/4 финала, где 7 июля сыграют с Англией.

- Сегодня я ночь почти не спал. У меня родилась дочка, жена в порядке, - цитирует "Р-Спорт" Гранквиста. - А завтра мы, надеюсь, добьемся финального результата, которого мы ждем. Дочка – самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира – это мечта футболиста. Я жду завтрашнего матча, чтобы выступить гораздо лучше здесь.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)