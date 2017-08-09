Андреас Гранквист: "Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист надеется, что его команде удастся попасть на чемпионат мира-2018. Защитник "Краснодара" уверен, что турнир в России пройдет на высшем уровне.
– Лично я принимал участие в трех чемпионатах Европы, но еще никогда не играл на чемпионате мира – а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир, – цитирует официальный сайт ФИФА Гранквиста. – Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдет в России, где я выступаю на протяжении последних четырех лет.
Меня не волнует, в каких городах придется играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет еще большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=8/news=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2903365.html