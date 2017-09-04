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22:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андреа Барцальи: "За шесть последних лет я виделся с Бонуччи и Кьеллини больше, чем со своей женой"


Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Барцальи отметил, что непопадание национальной команды на чемпионат мира-2018 будет большим разочарованием. Футболист также подчеркнул, что вратарь Джанлуиджи Буффон является великим футболистом.

Кьеллини и Бонуччи? За шесть лет я виделся с ними больше, чем со своей женой, – цитирует RaiSport Барцальи. – Что касается критики в адрес Буффона, то это заставляет меня лишний раз посмеяться, потому что неделю назад он был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошедшего сезона. Тем не менее, это будет еще одной возможностью для Буффона доказать, что он великий футболист.

Непопадание на чемпионат мира-2018 в России? Это будет большим разочарованием.

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