Андре Силва: "Криштиану Роналду - наш капитан. Играя с ним, я оказываюсь там, где нужно"

Нападающий сборной Португалии Андре Силва выразил надежду на то, что его связка с Криштиану Роналду в нападении национальной команды будет давать результат на чемпионате мира в России.

В первом туре группового турнира Португалия в Сочи сыграла вничью с Испанией – 3:3. Три гола Криштиану Роналду, при этом Андре Силва появился на поле лишь на 80-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша. Во втором туре Португалия 20 июня в Москве сыграет с командой Марокко.

- Криштиану Роналду - наш капитан. Играя с ним, я оказываюсь там, где нужно, - цитирует РИА Новости Силву. - То же самое можно сказать и про него - он всегда в зоне видимости. Мы стараемся действовать в связке. Это получалось в прошлом, но я надеюсь, что и дальше все будет в том же духе.

Играть рядом с Криштиану Роналду - это честь. Он - лучший игрок мира. Его передачи облегчают жизнь многим игрокам.

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