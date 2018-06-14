Анатолий Бышовец: "Общался с Лукашенко. Сошлись на том, что в матче с Уругваем Россию может устроить ничья"

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал "СЭ" победу нашей команды над Саудовской Аравией (5:0) в матче-открытия чемпионата мира.

- Думаю, что этот результат позволит достаточно комфортно чувствовать себя в плане забитых мячей, сама победа придаст уверенности, - сказал Бышовец. – Конечно, нужно делать скидку на уровень соперника. Обольщаться перед матчем с Египтом будет не совсем правильным.



Показалось, что у сборной России были шансы забить больше. Жалко, что ушел Дзагоев, но очень кстати появился Черышев. Два мяча дают основания считать его лучшим игроком матча. После этой победы у нас появляется хорошая возможность для выстраивания стратегии. Тем более, у нас есть на один день больше для восстановления. Игра Египта и Уругвая будет носить более принципиальный характер.



Что касается перспектив, я общался с Лукашенко, президентом Белоруссии. Мы сошлись на том, что в матче с Уругваем нас может устроить ничейный результат. (Игорь НОВИКОВ)



Матч третьего тура группы A между сборными Уругвая и России пройдет 25 июня.

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