Алла Шишкина: "Месси расклеился, а мой любимчик Роналду был просто монстр"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина рассказала о своем любимом футболисте.

- Мне нравится Криштиану Роналду. Причем не только как футболист, но я же не собираюсь с ним знакомиться, - отметила Шишкина. - В игре с Испанией он был просто монстр. Месси расслабился, расклеился, ничего не смог забить, даже с пенальти, а мой любимчик выступал как настоящий спортсмен.

Если наша сборная попадет в 1/8 финала на Португалию, придется держать Криштиану Роналду буквально со всех сторон. Справимся - пройдем дальше, нет - буду в дальнейшем симпатизировать португальской команде.

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