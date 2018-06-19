Алиу Сиссе: "Нами сейчас гордится вся Африка, но никакой эйфории нет"

Главный сборной Сенегала Алиу Сиссе после победы над Польшей (2:1) отметил, что его игроки четко знали, как остановить лидера соперника Роберта Левандовски.

- Сложный матч, но мы знали заранее, что он таким получится. Польша - одна из лучших команд Европы, но нам удалось контролировать игру и тактически, и эмоционально. Мы знали, как именно нужно действовать, как закрыть Левандовски, как наказывать за ошибки. В концовке мы выдержали и одержали заслуженный успех. Не стоит нас недооценивать. Сенегал - сильная сборная.

До нас все африканские команды свои матчи проиграли, и я думаю, что вся Африка сегодня нами гордится. Пусть наша победа послужит примером для остальных. 16 лет назад Сенегал начал с победы над Францией и дошел до четвертьфинала. Хороший знак, что мы тоже начали с трех очков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Победа очень приятна, но никакой эйфории, понятное дело, нет. Матч с Японией будет не менее тяжелым и важным. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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