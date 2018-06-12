Алиссон: "Хочу ли стать лучшим вратарем ЧМ-2018? Было бы здорово, если завоюем кубок"

Голкипер сборной Бразилии Алиссон ответил на вопрос, сможет ли он стать лучшим вратарем чемпионата мира-2018.

- Как думаете, сможете стать лучшим вратарем ЧМ-2018? Буффона нет, Нойер только восстановится после травмы...

- Ну если мы станем чемпионами, я помогу команде, то да, было бы здорово. Но это не моя главная цель. Самое важное - поднять над головой кубок. Без него индивидуальная премия не будет иметь большого значения, - сказал Алиссон. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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