Алиссон: "Хочу ли стать лучшим вратарем ЧМ-2018? Было бы здорово, если завоюем кубок"

Голкипер сборной Бразилии Алиссон ответил на вопрос, сможет ли он стать лучшим вратарем чемпионата мира-2018.
- Как думаете, сможете стать лучшим вратарем ЧМ-2018? Буффона нет, Нойер только восстановится после травмы...
- Ну если мы станем чемпионами, я помогу команде, то да, было бы здорово. Но это не моя главная цель. Самое важное - поднять над головой кубок. Без него индивидуальная премия не будет иметь большого значения, - сказал Алиссон. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Алиссон