Аленичев - о составе сборной на ЧМ: "Меня удивило отсутствие двух-трех человек, как и приглашение двух-трех других"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что удивился расширенному составу сборной России для участия в чемпионате мира-2018.



– Вопрос о сборной. Вас удивило отсутствие даже в расширенном списке двух хорошо знакомых футболистов – Комбарова и Глушакова?

– Давайте так. Не буду называть фамилии, мы в хороших отношениях со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. - Прим. "СЭ"), он главный тренер и определяет состав. Да, меня удивило отсутствие двух-трех человек, как и приглашение двух-трех других. Но, как уже сказал, давайте обойдемся без конкретики. Думаю, вы сами понимаете, о ком может идти речь.

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