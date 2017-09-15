Алексей Сорокин: "Темпы поступления заявок на билеты ЧМ-2018 удовлетворяют"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил удовлетворение темпами поступления заявок на матчи чемпионата мира-2018. За первые сутки продаж фанаты отправили 500 тысяч заявок. Наибольшее число заявок отправили болельщики из России. Также в числе лидеров мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, китайцы, американцы, колумбийцы, немцы и англичане.

- Результат хороший, заявок много, интенсивность очень большая, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Конечно, с учетом разницы во времени она неравномерная, но абсолютно нормальная. Хорошо, что много болельщиков зарубежных. Нас все более чем очень удовлетворяет. Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель, а это только первые сутки.