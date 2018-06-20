Алексей Сорокин: "Сейчас даже 80-летние бабушки смотрят на сборную России, не отрываясь от экрана"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что успехи сборной России на чемпионате мира-2018 вызывают интерес к турниру даже у 80-летних бабушек. Россияне выиграли два стартовых матча турнира - у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) - и обеспечили себе место в 1/8 финала.

- Чем лучше выступает сборная, тем больше подогревается интерес к чемпионату, - цитирует ТАСС Сорокина. - Успех сборной привлекает к футболу тех людей, которые в противном случае и не обратили бы внимание. Сейчас даже 80-летние бабушки смотрят на наших ребят, не отрываясь от экрана.

Очень много людей начали интересоваться футболом. Таким образом чемпионат мира завоевывает новую аудиторию, а не только стабильных любителей футбола.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу