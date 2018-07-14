Алексей Сорокин: "Показали миру, что являемся поистине футбольной страной"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подвел предварительные итоги чемпионата мира-2018.

- Турнир получился успешным как на футбольных полях, так и за их пределами. Поздравляем сборную России, которая впервые вышла в 1/4 финала. Посещаемость практически всегда зашкаливала, и мы показали миру, что являемся поистине футбольной страной. Прекрасно справилась транспортная система, на которую выпала гигантская нагрузка, перевезли 15 миллионов человек. Более семи миллионов человек прошли через фестивали болельщиков. Эти площадки были очень популярны, намного популярнее, чем четыре года назад в Бразилии. Все гости довольны. Команды уезжали из России с теплыми чувствами и благодарили организаторов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)