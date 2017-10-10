Алексей Сорокин: "Непопадание Украины на чемпионат мира – это не хорошо и не плохо"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что на ЧМ-2018 всем сборным будет предоставлен равный сервис. Он подчеркнул, что нейтрально отнесся к непопаданию на турнир сборной Украины.

– Непопадание Украины на чемпионат мира – это не хорошо и не плохо, – заявил Сорокин. – Мы бы предоставили абсолютно равные сервисы всем участникам, чтобы любая команда чувствовала себя комфортно. Мы готовимся заблаговременно, и не думаю, что могли бы возникнуть какие-то сложности. Наша концепция безопасности готова к приезду любых команд. И я уверен, никому бы и в голову не пришло политизировать ситуацию. (Дмитрий СИМОНОВ)