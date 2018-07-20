Алексей Сорокин: "К стюардам, которые допустили забег на поле во время финала ЧМ-2018, применят дисциплинарные меры"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин - о том, какие меры будут приняты к стюардам, которые не предотвратили акцию Pussy Riot на финале ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2).

– Акция Pussy Riot вас сильно расстроила?

– Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно. Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию. С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот.

– Стюарды, которые их пропустили, будут наказаны?

– Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры. Но с другой стороны – случай уникальный. Тем более, что это был финал турнира. Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле. (Отдел футбола "СЭ")

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