Алексей Сорокин: "Аудитория фан-зон сегодня достигнет 7,5 миллионов человек"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в беседе с журналистами подвел предварительные итоги работы фестивалей болельщиков чемпионата мира. Он отметил, что во время мирового первенства России удалось доказать, что она является футбольной страной.

– Парк футбола стал маленьким символом чемпионата мира, – сообщил Сорокин. – Ошеломляющая популярность, яркость и красочность – все, что мы предложили нашим гостям. Ежедневно здесь бывает больше 60000 человек. Если суммировать, во всех фанфестах сегодня достигнем аудитории в 7,5 миллионов человек. В Москве даже понадобилась дополнительная фан-зона. Показали, что Россия действительно любит футбол. (Евгений БЕЛОУСОВ, Игорь РАБИНЕР)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

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