Алексей Смертин: "Для меня этот чемпионат мира - лучший в истории"

Бывший капитан сборной России, офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин отметил большое количество позитивных отзывов об организации чемпионата мира. Экс-полузащитник рад тому, что болельщиков ожидают еще две недели футбольного праздника.

– До чемпионата мира было много опасений со стороны иностранных СМИ, – цитирует Goal Смертина. – Мы рады тому, что после прибытия к нам негативные стереотипы были разрушены.

Система Fan ID на практике получила высокую оценку, а города отлично подготовили инфраструктуру к чемпионату. Самое главное – праздник получается успешным. Мы получаем положительные отзывы о турнире от команд, болельщиков и официальных лиц. Все рады тому, что праздник футбола проходит в России.

Лично для меня это лучший чемпионат мира в истории. В городах создана восхитительная атмосфера, вся страна целый месяц живет футболом. Уверен, что это – лучшее наследие. Самое приятное, что у нас есть еще две недели на то, чтобы насладиться праздником футбола. Самое интересное еще впереди.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ