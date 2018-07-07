Александр Жулин: "Надеюсь, что Модрич пробьет выше ворот в серии пенальти"

Чемпион мира по фигурному катанию-1993, а сейчас тренер Александр Жулин выразил свое мнение по поводу шансов сборной России против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт" (21.00 по Москве).

– Надеюсь, что будет ничья 1:1 и выиграем по пенальти.

– В основное время у нас нет шансов?

– Обожаю нашу сборную, но все-таки понимаю, где она находится по игре. Турнир выходит у нас великолепный. Хорватия очень сильная команда, поэтому если против нее изберем такую же тактику, как против испанцев, то шансы есть. Если пойдем в атаку – они уменьшатся.

– Остается надеяться только на Акинфеева?

– На него, а также на Модрича, который пробьет выше ворот в серии пенальти. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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