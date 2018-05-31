Александр Тарханов: "У сборной России не было игровой идеи"

Бывший главный тренер ЦСКА, "Торпедо", "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов высказался о контрольной встрече сборной России с Австрией. В среду нашу национальная команда потерпела поражение (0:1) в Инсбруке.
- Вы ожидали такой беззубой игры в атаке? - вопрос Тарханову.
- Подходы к штрафной были, но они случались редко. Отсутствовал последний пас и фланговые передачи. И, вообще, действия впереди у нас не клеились. Хотя среднюю линию Черчесов насытил: три опорника, инсайды, нападающий, но вразумительной игровой идеи не просматривалось.
- Должно настораживать и отсутствие ударов в створ.
- Можно ведь на сборах уступить во всех спаррингах, а на официальном турнире начать побеждать. Ребята сейчас под нагрузками. Хотя помню чемпионат Европы-2016, когда терпели поражения в товарищеских матчах и все тоже говорили, что команда, мол, под нагрузками. Их сбросили - и все равно не вышли из группы.
- Большое количество ошибок наших футболистов связано с физическим состоянием?
- Не думаю. Австрия - это не Франция или Бразилия. Игроки же бегали. И такое количество брака не зависит от того, свежие они или нет. Тем более, что перед матчем наверняка была какая-то пауза для восстановления. К любой встрече команду подводят так, чтобы появилась определенная легкость.
- Что скажете об обороне?
- Отмечу Акинфеева и Игнашевича. У Граната много ошибок, Кудряшова тоже их допускал. В их действиях ощущалась какая-то нервозность. А вот Фернандес понравился: отрабатывал сзади, страховал, играл грамотно.
- Что делать с опорной зоной, которая напоминает проходной двор?
- Если игра в атаку не выстроена и не получается, то и опорную зону не всегда успевают закрывать. Вот слаженности там и не было.
- А правильно перешли на схему с четырьмя защитниками?
- Расстановка здесь не при чем. Главное - футболисты, которые должны выполнять любые указания.
- Что нужно срочно исправлять?
- Физическую форму. В матче
- Что нужно срочно исправлять?
- Физическую форму. В матче с Австрией не хватало свежести, поэтому команду надо подвести к турниру в хорошем состоянии. Плюс определиться с составом и тактикой.
- Допускаете, что на чемпионате мира Россия наберет всего одно, или два очка в группе?
- Нам нужно сразу взять три, в первой же встрече. Хотя Саудовская Аравия тоже умеет играть, и просто так ее не возьмешь. Но наша сборная обязана обыгрывать эту команду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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- Крылья Советов См
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- Сборная России (футбол)
- Александр Тарханов
- Станислав Черчесов
- Урал Ек
- Торпедо М
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Мариу Фернандес
серж семенович
это типа как у бендера ..когда он играл в шахматы .....? мне бы очень хотелось в таком случае ..чтобы любители футбола добрались бы до чабана и дали ему ...конкретных.. ....лей или кренделей
15:27
hant64
Интересно, а почему все говорят, что Саудовскую Аравию наши обязаны обыгрывать? Я вот вчера совершенно обратную картину увидел, это СА должна считать неудачей, если не обыграет ТАКУЮ сборную России.Более отстойного футбола даже трудно себе представить, не то чтобы увидеть - это то, что вчера продемонстрировали наши.
15:01
koka777
Все что сделали с этой сбродной вратари-тренеры за4 года, одно очко в группе будет просто за счастье.........
14:54