Александр Тарханов: "У сборной России не было игровой идеи"

Бывший главный тренер ЦСКА, "Торпедо", "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов высказался о контрольной встрече сборной России с Австрией. В среду нашу национальная команда потерпела поражение (0:1) в Инсбруке.

- Вы ожидали такой беззубой игры в атаке? - вопрос Тарханову.

- Подходы к штрафной были, но они случались редко. Отсутствовал последний пас и фланговые передачи. И, вообще, действия впереди у нас не клеились. Хотя среднюю линию Черчесов насытил: три опорника, инсайды, нападающий, но вразумительной игровой идеи не просматривалось.

- Должно настораживать и отсутствие ударов в створ.

- Можно ведь на сборах уступить во всех спаррингах, а на официальном турнире начать побеждать. Ребята сейчас под нагрузками. Хотя помню чемпионат Европы-2016, когда терпели поражения в товарищеских матчах и все тоже говорили, что команда, мол, под нагрузками. Их сбросили - и все равно не вышли из группы.

- Большое количество ошибок наших футболистов связано с физическим состоянием?

- Не думаю. Австрия - это не Франция или Бразилия. Игроки же бегали. И такое количество брака не зависит от того, свежие они или нет. Тем более, что перед матчем наверняка была какая-то пауза для восстановления. К любой встрече команду подводят так, чтобы появилась определенная легкость.

- Что скажете об обороне?

- Отмечу Акинфеева и Игнашевича. У Граната много ошибок, Кудряшова тоже их допускал. В их действиях ощущалась какая-то нервозность. А вот Фернандес понравился: отрабатывал сзади, страховал, играл грамотно.

- Что делать с опорной зоной, которая напоминает проходной двор?

- Если игра в атаку не выстроена и не получается, то и опорную зону не всегда успевают закрывать. Вот слаженности там и не было.

- А правильно перешли на схему с четырьмя защитниками?

- Расстановка здесь не при чем. Главное - футболисты, которые должны выполнять любые указания.

- Что нужно срочно исправлять?

- Физическую форму. В матче

- Что нужно срочно исправлять?

- Физическую форму. В матче с Австрией не хватало свежести, поэтому команду надо подвести к турниру в хорошем состоянии. Плюс определиться с составом и тактикой.

- Допускаете, что на чемпионате мира Россия наберет всего одно, или два очка в группе?

- Нам нужно сразу взять три, в первой же встрече. Хотя Саудовская Аравия тоже умеет играть, и просто так ее не возьмешь. Но наша сборная обязана обыгрывать эту команду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Вся информация о сборной России по футболу - здесь //

Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь