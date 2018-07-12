Александр Шпрыгин: "Если хорватский баннер – чей-то пиар, то это перебор"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал расследование "Царьград ТВ". В материале говорится, что Баннер со словами "Спасибо, Россия", появившийся на матче 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 дополнительное время), мог быть сделан не хорватскими болельщиками.

– Возможно, что баннер с надписью: "Спасибо, Россия" делали не хорваты? – вопрос Шпрыгину.

– Запросто. Достаточно растянуть баннер, пройти и все скажут, что это болельщики перед ЧМ подготовили перформанс. Кто заказчик и исполнитель, не знаю, но кто-то заинтересован, чтобы была слишком миролюбивая обстановка.

Если это сделали пусть даже не болельщики, но по национальности хорваты, то это благородный поступок, если это чья-то попытка придать миролюбия непонятно для чего и зачем, то я думаю, что это, мягко говоря, некрасиво. Зачем делать всё слишком шелковым, жизнь многогранна и разнообразна.

Если это чей-то пиар для того, чтобы обстановку ЧМ в России сделать без сучка и задоринки, то это перебор. Жизнь не бывает только белой и пушистой. Это совершенно лишнее, честно говорю. (Арман МКРТЧЯН)

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