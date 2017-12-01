21:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Рольбинов: "Калининград ожидает много фанатов из Европы на ЧМ, город к этому готов"


Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов отметил, что в области готовы к проведению чемпионата мира-2018. Рольбинов также добавил, что в Калининграде ожидают большое количество фанатов из Англии, Бельгии, Сербии, Швейцарии и Испании.

– Мы рады всем болельщикам, – цитирует "Р-Спорт" Рольбинова. – Понимаем, что наше географическое расположение удобно для гостей из Европы, поэтому мы ожидаем большое количество фанатов из Англии, Бельгии, Сербии, Швейцарии и Испании. Мы к этому готовы, у нас все идет по графику.

Напомним, что в Калининграде пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Хорватия - Нигерия (группа D, 16 июня), Сербия - Швейцария (группа E, 22 июня), Испания - Марокко (группа B, 25 июня), Англия - Бельгия (групаа G, 28 июня).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171201/1129466407.html

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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