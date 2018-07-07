Александр Овечкин: "Кубок Стэнли? Теперь моя мечта - золото Олимпиады"

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который сегодня привез Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах, рассказал об ожиданиях от матча Россия - Хорватия и своей мечте.

- Это важный день для нашей страны. Давайте приложим все эмоции, все усилия, чтобы наша сборная победила и прошла дальше. Самое главное - чтобы ребята не волновались, играли в свой футбол. Кубок Стэнли? Всегда приятно возвращаться домой победителем, особенно, когда ты идешь к этому 13 лет. Поднять этот приз - это невероятные чувства, это было моей мечтой. Но после каждой свершившейся мечты есть следующая - это Олимпийские игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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